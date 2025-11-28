Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bauarbeiter im Jahr 2020 auf der B 180 bei Gersdorf. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Bauarbeiter im Jahr 2020 auf der B 180 bei Gersdorf. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Zwickau
Deutlich weniger Arbeitslose im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Gut 9500 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 2100 Menschen sind in Maßnahmen und zählen damit nicht als arbeitslos.

Westsachsen.

Eine gute Nachricht vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer im Landkreis Zwickau ist von Oktober auf November um 353 auf 9517 gesunken. Das teilte die Arbeitsagentur mit. Das waren 743 Menschen mehr als noch im November 2024. Die Arbeitslosenquote betrug im November 5,9 Prozent, vor einem Jahr waren es noch 5,4 Prozent. Nach ersten Hochrechnungen haben im November rund 2100 Personen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie Weiterbildungen, Praktika in Betrieben oder Beschäftigung in Arbeitsgelegenheiten teilgenommen. Sie bilden mit den Arbeitslosen die Unterbeschäftigungsquote. Sie lag im November bei 7,2 Prozent (Vorjahr: 6,7 Prozent). (kru)

