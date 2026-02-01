MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Deutsch in der Turnhalle, Werken im Kohlekeller: Sind Oberschulen im Landkreis Zwickau noch immer am Limit?

Deutschunterricht in der Turnhalle: In der Zwickauer Humboldt-Oberschule ist das seit 2023 Standard.
Deutschunterricht in der Turnhalle: In der Zwickauer Humboldt-Oberschule ist das seit 2023 Standard. Bild: Ralph Köhler
360 Schüler lernen derzeit an der Glauchauer Wehrdigtschule.
360 Schüler lernen derzeit an der Glauchauer Wehrdigtschule. Bild: Stefan Stolp
Die Pestalozzi-Oberschule in Wilkau-Haßlau ist auch bei Zwickauern beliebt.
Die Pestalozzi-Oberschule in Wilkau-Haßlau ist auch bei Zwickauern beliebt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Deutsch in der Turnhalle, Werken im Kohlekeller: Sind Oberschulen im Landkreis Zwickau noch immer am Limit?
Von Uta Pasler
In wenigen Tagen bekommen Viertklässler ihre Empfehlung, welchen Bildungsweg sie einschlagen sollten. Doch in einigen Oberschulen weiß man nicht mehr, wohin mit den Kindern.

Oberschule oder Gymnasium - für 4026 Viertklässler im Landkreis Zwickau stehen die Bildungsempfehlungen ins Haus. 52 Prozent der Viertklässler wurde im Vorjahr empfohlen, auf die Oberschule zu wechseln. Die teilweise seit Jahren herrschende akute Raumnot ist vielfach noch nicht besser geworden.
