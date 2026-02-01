Deutsch in der Turnhalle, Werken im Kohlekeller: Sind Oberschulen im Landkreis Zwickau noch immer am Limit?

In wenigen Tagen bekommen Viertklässler ihre Empfehlung, welchen Bildungsweg sie einschlagen sollten. Doch in einigen Oberschulen weiß man nicht mehr, wohin mit den Kindern.

Oberschule oder Gymnasium - für 4026 Viertklässler im Landkreis Zwickau stehen die Bildungsempfehlungen ins Haus. 52 Prozent der Viertklässler wurde im Vorjahr empfohlen, auf die Oberschule zu wechseln. Die teilweise seit Jahren herrschende akute Raumnot ist vielfach noch nicht besser geworden.