Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben

Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.

Manche wirft die Diagnose total aus der Bahn. Nicht Heike Albert. 2021 erfuhr sie, dass sie Brustkrebs hat. Dafür hatte die Lengenfelderin gerade gar keine Zeit. „Es war zu Corona-Zeiten. Ich stand kurz davor, mein Kosmetik- und Friseurstudio endlich wieder aufzumachen“, erinnert sich die heute 59-Jährige. Für ihren Mann und die beiden...