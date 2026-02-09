MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben

Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser. Bild: Ralph Köhler
Ultraschall ist eine Möglichkeit, um Anomalien zu erkennen.
Ultraschall ist eine Möglichkeit, um Anomalien zu erkennen. Bild: Ralph Köhler
Jede Frau in jedem Alter ist es wert, ein Äußeres ohne Abstriche zu haben, sagt Dr. Astrid Schlosser.
Jede Frau in jedem Alter ist es wert, ein Äußeres ohne Abstriche zu haben, sagt Dr. Astrid Schlosser. Bild: Ralph Köhler
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser. Bild: Ralph Köhler
Ultraschall ist eine Möglichkeit, um Anomalien zu erkennen.
Ultraschall ist eine Möglichkeit, um Anomalien zu erkennen. Bild: Ralph Köhler
Jede Frau in jedem Alter ist es wert, ein Äußeres ohne Abstriche zu haben, sagt Dr. Astrid Schlosser.
Jede Frau in jedem Alter ist es wert, ein Äußeres ohne Abstriche zu haben, sagt Dr. Astrid Schlosser. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.

Manche wirft die Diagnose total aus der Bahn. Nicht Heike Albert. 2021 erfuhr sie, dass sie Brustkrebs hat. Dafür hatte die Lengenfelderin gerade gar keine Zeit. „Es war zu Corona-Zeiten. Ich stand kurz davor, mein Kosmetik- und Friseurstudio endlich wieder aufzumachen“, erinnert sich die heute 59-Jährige. Für ihren Mann und die beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:24 Uhr
2 min.
Kegler des VfB Eintracht Fraureuth stehen im Pokalfinale
Symbolbild.
In Ludwigshafen sicherten sich die Westsachsen den 2. Platz hinter Wacker Gotha. Am 2. Mai steigt in Bad Langensalza die Mission Cupverteidigung.
Reiner Schumann
13:23 Uhr
2 min.
"Du bist nicht allein!": Eine App gegen Cybermobbing
Cybermobbing kann jeden treffen – diese App unterstützt Betroffene mit Tipps, Tutorials und Soforthilfe.
Wer im Netz gemobbt wird, findet auf dem Smartphone direkte Unterstützung: In dieser Anwendung gehen Video-Coaches erste Hilfsschritte mit Betroffenen, persönliche Berater sind bei Bedarf erreichbar.
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15.01.2026
2 min.
Zwickauer Klinikum verzeichnet mehr Grippe-Patienten als im Vorjahr
Im Heinrich-Braun-Klinikum sind zurzeit mehr an Influenza Erkrankte in Behandlung als im Vorjahreszeitraum.
Die Grippewelle nimmt in Deutschland Fahrt auf. Das bekommt auch das Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau zu spüren. Nach Angaben des DRK-Krankenhauses in Lichtenstein erkrankt eine Personengruppe besonders schwer.
Elsa Middeke
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
06.02.2026
4 min.
Parkplatznot am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum: 290 neue Stellplätze – aber kostenfreies Parken ist bald vorbei
Ein typisches Bild auf den Parkplätzen am HBK: Alle Stellflächen sind belegt.
Meist gleicht die Suche nach einem Parkplatz am Krankenhaus einem Glücksspiel. Nun sind Bagger angerollt, damit sich das ändert. Doch die Kosten will das HBK wieder hereinholen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel