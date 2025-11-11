Dicke Luft in Mülsen: Ortsteil schmeißt Schützenverein raus

Zwickau
Der Verein aus dem Ortsteil Thurm, der dort unter anderem jedes Jahr die Weihnachtspyramide pflegt, kriegt jetzt vom Kulturbeirat kein Geld mehr und soll in den Ortsteil Micheln übersiedeln. Die Schützen fühlen sich vertrieben.
Der Bruch ist endgültig. Mathias Mothes und seine Vorstandskollegen sind zu tief verletzt. Der Mülsener Schützenverein, der seit mehr als 20 Jahren in Thurm ansässig ist, wird im Ortsteil Thurm an keiner Putzaktion mehr teilnehmen, keine Bänke streichen, keine Denkmale in Schuss halten, keine Pyramide instand setzen. Der Ortskulturbeirat...
