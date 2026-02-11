MENÜ
  „Die Begeisterung ist noch spürbar": Taschenlampenkonzert soll Kirchbergs Freilichtbühne zum Leuchten bringen

Das Taschenlampenkonzert der Band Rumpelstil soll zum ersten Höhepunkt der Saison 2026 auf der Freilichtbühne Kirchberg werden.
Bürgermeisterin Dorothee Obst und Veranstalter Rene Gertler auf der Freilichtbühne Kirchberg. Das Taschenlampenkonzert soll nicht nur Publikum aus der Stadt anlocken.
Zur Programmvorstellung waren weitere Veranstalter vor Ort (v.l.): Susann Berthold vom Familienzentrum organsiert eine Zumba-Party, Ulf Pörnig das Anton-Günther-Jubiläums-Open-Air und Patrice Fritzsche vom Alten Gasometer die Filmabend.
Zwickau
„Die Begeisterung ist noch spürbar“: Taschenlampenkonzert soll Kirchbergs Freilichtbühne zum Leuchten bringen
Redakteur
Von Holger Weiß
Taschenlampenkonzert, Anton-Günther-Open-Air, Freiluftkino und mehr – kann sich die Freilichtbühne Kirchberg 2026 bei Zuschauern und Veranstaltern etablieren?

Kann sich die Freilichtbühne Kirchberg in Westsachsen als Veranstaltungsort etablieren? Auch wenn sie mit nur 1000 Sitzplätzen nicht in derselben Liga spielt wie die Waldbühne Schwarzenberg mit 12.000 oder die Freilichtbühne am Zwickauer Schwanenteich mit knapp 5000 Plätzen? Kirchbergs Bürgermeisterin sprüht vor Optimismus, dass das Jahr...
