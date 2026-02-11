„Die Begeisterung ist noch spürbar“: Taschenlampenkonzert soll Kirchbergs Freilichtbühne zum Leuchten bringen

Taschenlampenkonzert, Anton-Günther-Open-Air, Freiluftkino und mehr – kann sich die Freilichtbühne Kirchberg 2026 bei Zuschauern und Veranstaltern etablieren?

Kann sich die Freilichtbühne Kirchberg in Westsachsen als Veranstaltungsort etablieren? Auch wenn sie mit nur 1000 Sitzplätzen nicht in derselben Liga spielt wie die Waldbühne Schwarzenberg mit 12.000 oder die Freilichtbühne am Zwickauer Schwanenteich mit knapp 5000 Plätzen? Kirchbergs Bürgermeisterin sprüht vor Optimismus, dass das Jahr...