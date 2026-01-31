Die Bundeswehr in Zwickau: Trotz Kontroversen sind junge Leute fasziniert

Eigentlich wollte der Stadtrat die Bundeswehr nicht mehr in Zwickau haben. Doch sie ist noch immer da, vielleicht größer denn je und schwer nachgefragt. Zumindest bei der Bildungsmesse.

Die Idee, nach dem zweistündigen Messedurchlauf in der Sparkassen-Arena nochmal bei der Bundeswehr einzuschwenken, hatten Anni Horns Eltern. Die 14-jährige Vogtländerin liebäugelt mit einer kaufmännischen Ausbildung. In der Justizverwaltung, die sie bei der Berufs- und Bildungsmesse kennenlernte, fand sie auch interessante Perspektiven. Als... Die Idee, nach dem zweistündigen Messedurchlauf in der Sparkassen-Arena nochmal bei der Bundeswehr einzuschwenken, hatten Anni Horns Eltern. Die 14-jährige Vogtländerin liebäugelt mit einer kaufmännischen Ausbildung. In der Justizverwaltung, die sie bei der Berufs- und Bildungsmesse kennenlernte, fand sie auch interessante Perspektiven. Als...