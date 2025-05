„Die Flächen sind begehrt“: Welche Handelsketten nach dem Umbau ins Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz ziehen

Dass Edeka den Rewe-Markt ersetzen wird, ist bekannt. Jetzt steht fest, welche Händler nach der Sanierung des Nahversorgungszentrums nach Neuplanitz ziehen werden – und wann der Umbau beginnt.

Noch wehen vor dem Baikal-Center die Fahnen von Rewe. Doch die Tage der Supermarktkette in dem Versorgungszentrum in Neuplanitz sind gezählt: Dem Rewe-Markt wurde zum 31. Juli 2025 gekündigt, wie Christian Staubach, Geschäftsführer der Firma Realdaptive, erklärt. Eine Anfrage an Rewe, wann der Markt für die Kunden schließt, blieb bis jetzt...