Die Gewinnerinnen bekommen eine Riesenzucchini: Was das Gemüse beim feministischen Zwickauer Kneipenquiz zu suchen hat

Zwickau
Politik mal anders: Beim Kneipenquiz der Grünen dreht sich alles um Frauen und Feminismus. Das „Promi-Team“ und die Gäste knobeln und diskutieren zum Thema Gleichberechtigung.
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau gibt es in der Fakultät für Elektrotechnik mehr Professoren, die mit Vornamen Matthias heißen, als Professorinnen. Das haben die Teilnehmenden beim feministischen Kneipenquiz im Innenhof des Grünen-Bürgerbüros gelernt.
