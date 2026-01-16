MENÜ
  • Die große Sehnsucht eines Zwickauer Bergmanns: Wünschewagen bringt Gerhard Heidel ein letztes Mal in den Stollen

Gerhard Heidel und sein Pfleger Nils Demmler: Jetzt konnte der Pflegeheimbewohner endlich einmal herzeigen, wovon er immer nur erzählt hatte.
Gerhard Heidel und sein Pfleger Nils Demmler: Jetzt konnte der Pflegeheimbewohner endlich einmal herzeigen, wovon er immer nur erzählt hatte. Bild: Ralf Wendland
Anne Schnorrbusch (16), Jonny Lahr (16), Tom Höhne, ASB Leipzig, Wünschewagen-Koordinator und Lenya Herzig (16).
Anne Schnorrbusch (16), Jonny Lahr (16), Tom Höhne, ASB Leipzig, Wünschewagen-Koordinator und Lenya Herzig (16). Bild: Ralf Wendland
Der Wünschewagen kam zur Spendenübergabe an die Jakobus Oberschule in Mülsen.
Der Wünschewagen kam zur Spendenübergabe an die Jakobus Oberschule in Mülsen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Die große Sehnsucht eines Zwickauer Bergmanns: Wünschewagen bringt Gerhard Heidel ein letztes Mal in den Stollen
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bewohner eines Kirchberger Pflegeheims will nichts sehnlicher, als noch einmal ein Bergwerk von innen sehen. Ein soziales Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes hat das möglich gemacht.

In seinem Lehrplan steht, wie man Blutdruck misst und Verbände wechselt. Doch Nils Demmler hat in seiner Ausbildung zur Pflegefachkraft im Pflegeheim „Anton-Günther-Weg“ in Kirchberg noch eine ganz andere Lektion gelernt: Zuzuhören. Als Pflegeheim-Bewohner Gerhard Heidel, ein früherer Bergmann, von seinem großen Wunsch erzählte, ließ...
