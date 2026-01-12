Die Grünen in Zwickau veranstalten Diskussionsrunde zu Theaterzukunft

Zwickau
Der Kreisverband hat unter anderem Landtagabgeordnete Claudia Maicher, Theatergeschäftsführerin Sandra Kaiser und Opernsängerin Nathalie Senf eingeladen.
Der Kreisverband Zwickau von Bündnis 90/Die Grünen lädt zu einer öffentlichen Gesprächsrunde für Donnerstag, 15. Januar, 19 Uhr in das Bürgerbüro in der Inneren Schneeberger Straße 16 ein. Im Fokus steht der Austausch über Rolle und Zukunft des Theaters. Ziel ist es zudem, gemeinsam Perspektiven für die lokale Kulturszene zu...
