Die herzerwärmendsten Bilder der Zwickauer Eisparty: So lief „Dating on Ice“ am Samstagabend

Klickt Euch durch die Bilder der gelungenen Premiere!

Glitzerndes Eis, blinkende Herzen und jede Menge gute Laune – so sah die Premiere von „Dating on Ice“ auf der Eisbahn Zwickau aus. In unserer Galerie zeigen wir die herzerwärmendsten Momente des Abends: von wackeligen ersten Runden auf Schlittschuhen über verliebte Paare, die ihre Bahnen ziehen, bis zu Freundinnen, die einfach nur die...