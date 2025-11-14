Die Königin der Nacht von Zwickau: Was Anja Escher anfasst, funkelt und glitzert

Unbedingter Wille: Anja Escher ist mit ihren Lokalen in Zwickau erfolgreich. Bild: Ulf Dahl

Das Modehaus "Esch-Glamour" setzt auf Stil für große Kurven. Bild: Ulf Dahl

Beim wöchentlichen Stammtisch mit "ihren Mädels" gibt es erst ein gemeinsames Essen und dann wird gemeinsam Mode anprobiert. Bild: Ulf Dahl

Üppige, Dralle, Runde: In den Nullerjahren fuhr Escher bis nach Paris, um Mode in Übergrößen für ihre Kundinnen zu besorgen. Bild: Ulf Dahl

Sie hat diese spezielle Energie: Die Zwickauer Unternehmerin Anja Escher in ihrem "Brauhaus Esch". Bild: Ulf Dahl