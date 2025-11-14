Die Königin der Nacht von Zwickau: Was Anja Escher anfasst, funkelt und glitzert

Zwickau
Anja Escher trägt Crocs in Größe 44, verschenkt Wurst im KaDeWe und ist die Partykönigin von Zwickau. Über eine Geschäftsfrau, die nach dem Tod ihres Mannes wieder aufgestanden ist.
Viertel nach vier parkt ihre Kutsche am Modeladen für große Kurven. Halb Bordstein, halb Straße, Warnblinkanlage. Die Kutsche ist eine moderne Kutsche in Form eines schwarz glänzenden VW-Busses.
