  • „Die Lieder jetzt sind viel rockiger“: Karat begeistern Fans in der Zwickauer Sparkassen-Arena

Spielten vor 1700 Fans in Zwickau: Karat, hier mit Frontmann Claudius Dreilich.
Spielten vor 1700 Fans in Zwickau: Karat, hier mit Frontmann Claudius Dreilich. Bild: Ralf Wendland
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler..
Marcel Eccarius am Merchandising-Stand mit Sandra Haase (Mitte) und Peggy Vogler.. Bild: Ralf Wendland
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei.
Die Musiker hatten ihre Klassiker dabei. Bild: Ralf Wendland
Doch es gab auch Neues zu hören.
Doch es gab auch Neues zu hören. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Die Lieder jetzt sind viel rockiger“: Karat begeistern Fans in der Zwickauer Sparkassen-Arena
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf ihrer Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen hat die Kultband am Samstag in Zwickau Station gemacht – und vor 1700 Zuschauern gespielt.

Die Band Karat ist wieder unterwegs: mit den großen Klassikern, neuen Liedern und neuer Besetzung. Am Samstag haben Karat in der Sparkassen-Arena in Zwickau vor über 1700 Besuchern gespielt. Die Fans waren begeistert. Peggy Vogler aus Stendal hat dieses Jahr 44 Konzerte erlebt. „Es kommt irgendwann der Moment, wo man in den Bann gezogen wird,...
