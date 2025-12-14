„Die Lieder jetzt sind viel rockiger“: Karat begeistern Fans in der Zwickauer Sparkassen-Arena

Auf ihrer Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen hat die Kultband am Samstag in Zwickau Station gemacht – und vor 1700 Zuschauern gespielt.

Die Band Karat ist wieder unterwegs: mit den großen Klassikern, neuen Liedern und neuer Besetzung. Am Samstag haben Karat in der Sparkassen-Arena in Zwickau vor über 1700 Besuchern gespielt. Die Fans waren begeistert. Peggy Vogler aus Stendal hat dieses Jahr 44 Konzerte erlebt. „Es kommt irgendwann der Moment, wo man in den Bann gezogen wird,...