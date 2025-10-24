„Die Patienten standen bis auf die Straße“: Neue Zwickauer Arztpraxis erlebt Ansturm

Auf dem Papier ist Zwickau mit Frauenärzten überversorgt. In der Realität ist es für Frauen oft problematisch, in eine Praxis aufgenommen zu werden. Rückkehrerin Denise Völker möchte Abhilfe schaffen.

Als Frauenärztin Denise Völker (39) am Montag ihre Praxis an der Gutenbergstraße in Zwickau-Marienthal eröffnete, bot sich ihr ein überraschender Anblick: „Die Patienten standen bis auf die Straße“, sagt die Zwickauerin, die nach mehreren Jahren in Nürnberg wieder zurückgekommen ist in ihre Heimatstadt. Ihr Erlebnis passt zu häufigen,... Als Frauenärztin Denise Völker (39) am Montag ihre Praxis an der Gutenbergstraße in Zwickau-Marienthal eröffnete, bot sich ihr ein überraschender Anblick: „Die Patienten standen bis auf die Straße“, sagt die Zwickauerin, die nach mehreren Jahren in Nürnberg wieder zurückgekommen ist in ihre Heimatstadt. Ihr Erlebnis passt zu häufigen,...