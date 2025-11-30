„Die Zwickaureise“ im Konservatorium: Am Montag gibt es eine Führung durch Ursula Schachschneiders Ausstellung

Eine international beachtete Künstlerin stellt derzeit in Zwickau aus. Wegen der großen Nachfrage gibt es am 1. Dezember eine fachkundige Führung.

Ihre Werke waren schon in Rom, New York, Florenz und London zu sehen – insgesamt über 100 Ausstellungen. Derzeit zeigt der Zwickauer Kunst- und Kulturverein die farbintensiven Arbeiten von Ursula Schachschneider im Robert-Schumann-Konservatorium.