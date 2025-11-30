Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Die Zwickaureise“ im Konservatorium: Am Montag gibt es eine Führung durch Ursula Schachschneiders Ausstellung

Ursula Schachschneider erklärt Galeristin Renate Lang die Farbkomposition ihres Bildes.
Ursula Schachschneider erklärt Galeristin Renate Lang die Farbkomposition ihres Bildes. Bild: Ludmila Thiele
Ursula Schachschneider erklärt Galeristin Renate Lang die Farbkomposition ihres Bildes.
Ursula Schachschneider erklärt Galeristin Renate Lang die Farbkomposition ihres Bildes. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
„Die Zwickaureise“ im Konservatorium: Am Montag gibt es eine Führung durch Ursula Schachschneiders Ausstellung
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine international beachtete Künstlerin stellt derzeit in Zwickau aus. Wegen der großen Nachfrage gibt es am 1. Dezember eine fachkundige Führung.

Ihre Werke waren schon in Rom, New York, Florenz und London zu sehen – insgesamt über 100 Ausstellungen. Derzeit zeigt der Zwickauer Kunst- und Kulturverein die farbintensiven Arbeiten von Ursula Schachschneider im Robert-Schumann-Konservatorium.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
1 min.
Neue Ausstellung eröffnet am Donnerstag im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau
Die gebürtige Zwickauerin Susann Reinhold und Nico Göhler stellen im Konservatorium aus.
„Die Menschen“ enthüllen verborgene Perspektiven zwischen Körper und Seele. Die Vernissage verspricht ungewöhnliche Begegnungen mit Kunst und Musik.
Thomas Croy
01.12.2025
4 min.
Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister
Der Chemnitzer Baubürgermeister privat. Thomas Kütter (49) hat ein Faible für Motorrad-Oldies, wie dieses gut 60 Jahre alte Awo-Gespann.
Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?
Michael Müller
06.11.2025
1 min.
Zwickau: Kunstverein bereitet letzte Ausstellung für dieses Jahr vor
Ursula Schachschneider gestaltet die nächste Ausstellung des Kunstvereins.
Eröffnung ist am 13. November im Robert-Schumann-Konservatorium.
Jens Arnold
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel