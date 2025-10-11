Diebe in Hirschfeld und Silberstraße unterwegs

An einem Audi wurden Alufelgen gestohlen, vor der Turnhalle verschwand ein komplettes Fahrrad.

Bei zwei Diebstählen bittet die Polizei um Hinweise: Der erste ereignete sich in Silberstraße. In der Nacht zum Freitag demontierten Unbekannte alle Alufelgen eines Audi, der auf einem Firmengrundstück am Amselweg abgestellt war. Zusätzlich beschädigten sie eine Seitenscheibe des Autos. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3250 Euro. Beim zweiten...