Diebe schlagen nach Geburtstagsfeier in Schlunzig zu

Einbruch in Vereinshaus: Täter räumen den Geschenketisch leer

Das ist bitter: Unbekannte Täter sind am Pfingstsonntag in ein Vereinsheim im Zwickauer Ortsteil Schlunzig eingebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte in dem Vereinshaus Am Dorfteich zuvor eine Geburtstagsfeier stattgefunden. Die Diebe packten demnach die Geburtstagsgeschenke ein, die die Feiergesellschaft im Objekt gelassen hatte....