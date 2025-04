Diebe stehlen in Zwickau Zigaretten: Polizei sucht Zeugen

In einem Getränkemarkt in Zwickau-Pölbitz haben Unbekannte Zigaretten entwendet. Wie hoch der Stehlschaden ist, ist noch unklar.

In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Leipziger Straße in Zwickau-Pölbitz eingebrochen. Darüber informierte die Polizeidirektion Zwickau. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter an dem Getränkemarkt eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Danach öffneten sie darin...