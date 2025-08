Diebe zerschneiden Versorgungs- und Datenkabel an Windrad in Reinsdorf – und verursachen Schaden in sechsstelliger Höhe

Einbrüche und Vandalismus in Windparks häufen sich in der letzten Zeit in Deutschland. Nun schlugen Täter nahe der A 72 zu. Was bisher bekannt ist und welchem Verdacht die Polizei noch nachgeht.

Es ist ein immenser Schaden, den Kabeldiebe in Reinsdorf angerichtet haben: In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter eine Zugangstür eines Windrades neben der A 72 in Nähe der Anschlussstelle Zwickau-Ost auf und entwendeten Kabel im Wert von rund 5500 Euro, wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte.