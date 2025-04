Diebesbande zieht durch Zwickauer Supermärkte – Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Erst die Tasche vollgepackt, dann geflüchtet: Unweit eines Supermarktes konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter verhaften. In einem PKW machte die Polizei einen weiteren Fund.

Der Polizei ist in Zwickau offenkundig ein Schlag gegen eine Diebesbande geglückt. Die Beamten nahmen am Donnerstag zwei Tatverdächtigte fest, die etliche Produkte aus einem Supermarkt in der Crimmitschauer Straße gestohlen haben. Dort hatte eine Angestellte beobachtet, wie ein 41-jähriger Mann Waren in eine Tasche stopfte. Nach Angaben der...