Diebe haben an der Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau zugeschlagen.
Diebe haben an der Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau zugeschlagen.
Zwickau
Diebstahl während Faschingsveranstaltung in Wilkau-Haßlau
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen Heizpilze und Werbeplakate entwendet.

Während die Jecken in der Muldentalhalle in Wilkau-Haßlau gefeiert haben, waren wenige Meter weiter Diebe unterwegs. Bei der Faschingsveranstaltung haben bislang unbekannte Personen am Sonntagmorgen Heizpilze sowie zwei Werbeplakate der Biermarke Wernesgrüner entwendet. Laut Angaben der Polizei hat sich die Tat zwischen 3.30 und 4 Uhr im...
