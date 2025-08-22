Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Dienstälteste Gemeinderätin aus Lichtentanne ist tot: Helga Strobelt hatte ihr Herz auf dem rechten Fleck

Sportlehrerin Helga Strobelt hat sich im Kreissportbund und in der Lokalpolitik einen Namen gemacht.
Sportlehrerin Helga Strobelt hat sich im Kreissportbund und in der Lokalpolitik einen Namen gemacht. Bild: Heinz Künzel/Archiv
Sportlehrerin Helga Strobelt hat sich im Kreissportbund und in der Lokalpolitik einen Namen gemacht.
Sportlehrerin Helga Strobelt hat sich im Kreissportbund und in der Lokalpolitik einen Namen gemacht. Bild: Heinz Künzel/Archiv
Zwickau
Dienstälteste Gemeinderätin aus Lichtentanne ist tot: Helga Strobelt hatte ihr Herz auf dem rechten Fleck
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lichtentanne war sie eine Institution. Nun ist Helga Strobelt im Alter von 80 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

Sport war ihre größte Leidenschaft. Bei Generationen von Lichtentannern weckte sie vor allem die Freude am Handball. Doch auch als jederzeit ansprechbare Gemeinderätin war sie bei vielen Bürgern beliebt. Nun ist Helga Strobelt am 13. August nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. „Sie hat nie gefragt, was sie dafür bekommt“, erinnert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
19.08.2025
4 min.
Lichtentanner Löschbande steht nicht auf dem Schlauch
Elisabeth Borbe mit einem Teil der Löschzwerge.
Der Mittwochnachmittag aller 14 Tage ist für sie quasi ein wasserdichter Termin. Dann treffen sich die zehn Jungen und Mächen der Lichtentanner Löschbande zum Training.
Torsten Piontkowski
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
07.08.2025
3 min.
Wie 1908 das Telefon nach Lichtentanne kam
Längst bedient sich auch Bürgermeister Tino Obst einer digitalen Telefonanlage.
Es war der 13. August 1908, als auch der Bürgermeister von Lichtentanne ein Stückweit mit der großen weiten Welt verbunden wurde. Doch weshalb musste er dafür immer aufstehen?
Torsten Piontkowski
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel