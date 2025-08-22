Dienstälteste Gemeinderätin aus Lichtentanne ist tot: Helga Strobelt hatte ihr Herz auf dem rechten Fleck

Zwickau
In Lichtentanne war sie eine Institution. Nun ist Helga Strobelt im Alter von 80 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.
Sport war ihre größte Leidenschaft. Bei Generationen von Lichtentannern weckte sie vor allem die Freude am Handball. Doch auch als jederzeit ansprechbare Gemeinderätin war sie bei vielen Bürgern beliebt. Nun ist Helga Strobelt am 13. August nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. „Sie hat nie gefragt, was sie dafür bekommt“, erinnert...
