Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Dienstag beginnt mit Unfällen in Zwickau: Behinderungen in Niederplanitz und in Mosel

Unfälle sorgten in Zwickau für Behinderungen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel.
Unfälle sorgten in Zwickau für Behinderungen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel. Bild: S. Puchner/dpa
Unfälle sorgten in Zwickau für Behinderungen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel.
Unfälle sorgten in Zwickau für Behinderungen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel. Bild: S. Puchner/dpa
Update
Zwickau
Dienstag beginnt mit Unfällen in Zwickau: Behinderungen in Niederplanitz und in Mosel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Niederplanitz waren Berufsfeuerwehr und Abschleppunternehmen im Einsatz. In Mosel kam ein 88-jähriger VW-Fahrer zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Mit Verkehrsbehinderungen hat der Dienstag in Zwickau begonnen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel. Im Bereich von Planitzer Straße und Innerer Zwickauer Straße benötigten Autofahrer Geduld. Gegen 6.30 Uhr kollidierte ein Mercedes-Transporter, den ein 37-Jähriger steuerte, beim Linksabbiegen mit dem VW einer 54-Jährigen. Der Schaden:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
1 min.
Unfall im B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag im Einsatz
Auf 15.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Unfall im Tunnel in Zwickau beziffert.
Nach dem Spurwechsel kollidiert ein Laster mit einem Opel. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
24.11.2025
1 min.
Einsatz für Feuerwehr in Zwickau-Mosel am Sonntagabend: Warum die Leitstelle ein Blaulicht-Großaufgebot an die Karl-Kippenhahn-Straße geschickt hat
Die Feuerwehr war an der Karl-Kippenhahn-Straße in Zwickau-Mosel im Einsatz.
Die Alarmierung ist 17.25 Uhr erfolgt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Kräfte aus Mosel und Schlunzig vor Ort.
Holger Frenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel