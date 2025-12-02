Dienstag beginnt mit Unfällen in Zwickau: Behinderungen in Niederplanitz und in Mosel

Zwickau
In Niederplanitz waren Berufsfeuerwehr und Abschleppunternehmen im Einsatz. In Mosel kam ein 88-jähriger VW-Fahrer zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Mit Verkehrsbehinderungen hat der Dienstag in Zwickau begonnen - erst in Niederplanitz und dann in Mosel. Im Bereich von Planitzer Straße und Innerer Zwickauer Straße benötigten Autofahrer Geduld. Gegen 6.30 Uhr kollidierte ein Mercedes-Transporter, den ein 37-Jähriger steuerte, beim Linksabbiegen mit dem VW einer 54-Jährigen. Der Schaden:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.