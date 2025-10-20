Dienstgeheimnisse an Extremisten verraten? Gericht erklärt früheren Zwickauer Polizeirevier-Leiter für unschuldig

Zwickau
Zwei Jahre hat das Amtsgericht Zwickau gebraucht, um in dem brisanten Fall zu einer Entscheidung zu kommen. Nun drohen dem Beamten höchstens noch dienstrechtliche Konsequenzen.
Am Freitag wird Rico Lenk in sein neues Amt als Leiter des Polizeireviers Zwickau eingeführt. Er ist der dritte Mann auf diesem Posten in dreieinhalb Jahren. Dass an der Spitze des Reviers wenig Kontinuität herrscht, hat verschiedene Gründe. Lenks Vorgänger Kay Voigt hat sich für höhere Aufgaben empfohlen und wechselt in den Führungsstab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.