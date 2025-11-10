„Diese Galerie könnte auch in Berlin oder Leipzig sein“ – Preis für Gründer der Zwickauer Freunde aktueller Kunst

Zwickau
Klaus Fischer erhält den ADKV-Wulf-Herzogenrath-Preis für sein Engagement im Zwickauer Kunstverein. Die Galerie ist ein Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Was macht sie so besonders?
Ein Verein mit Strahlkraft über Sachsen hinaus sind die Freunde aktueller Kunst, attestiert die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) dem Zwickauer Kunstverein FAK. Seine Galerie ein Ort der Begegnung, um zeitgenössische Kunst zu erleben. Als Gründer und Vorsitzender der Freunde aktueller Kunst (FAK) habe Klaus Fischer maßgeblich...
