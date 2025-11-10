Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Diese Galerie könnte auch in Berlin oder Leipzig sein“ – Preis für Gründer der Zwickauer Freunde aktueller Kunst

Klaus Fischer vom Verein „Freunde aktueller Kunst“ vor der Galerie des Kunstvereins in der Zwickauer Hauptstraße.
Klaus Fischer vom Verein „Freunde aktueller Kunst“ vor der Galerie des Kunstvereins in der Zwickauer Hauptstraße. Bild: Holger Weiß
Klaus Fischer vom Verein „Freunde aktueller Kunst“ vor der Galerie des Kunstvereins in der Zwickauer Hauptstraße.
Klaus Fischer vom Verein „Freunde aktueller Kunst“ vor der Galerie des Kunstvereins in der Zwickauer Hauptstraße. Bild: Holger Weiß
Zwickau
„Diese Galerie könnte auch in Berlin oder Leipzig sein“ – Preis für Gründer der Zwickauer Freunde aktueller Kunst
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klaus Fischer erhält den ADKV-Wulf-Herzogenrath-Preis für sein Engagement im Zwickauer Kunstverein. Die Galerie ist ein Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Was macht sie so besonders?

Ein Verein mit Strahlkraft über Sachsen hinaus sind die Freunde aktueller Kunst, attestiert die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) dem Zwickauer Kunstverein FAK. Seine Galerie ein Ort der Begegnung, um zeitgenössische Kunst zu erleben. Als Gründer und Vorsitzender der Freunde aktueller Kunst (FAK) habe Klaus Fischer maßgeblich...
