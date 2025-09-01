Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Diese Liste ist ein Skandal“: Geheimes Spar-Papier aus Zwickauer Rathaus geleakt

Das Zwickauer Johannisbad, das Theater und das Rathaus tauchen auf einer ersten Vorhabenliste der Stadtverwaltung auf.
Das Zwickauer Johannisbad, das Theater und das Rathaus tauchen auf einer ersten Vorhabenliste der Stadtverwaltung auf.
Zwickau
„Diese Liste ist ein Skandal“: Geheimes Spar-Papier aus Zwickauer Rathaus geleakt
Von Michael Stellner
Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer hat das Zahlenwerk aus dem Zwickauer Rathaus öffentlich gemacht. Er warnt davor, das Theater Plauen-Zwickau zu schließen. Stadtratsmitglieder sagen: Das steht schon nicht mehr zur Debatte. Welche Vorhaben aber dann?

Die Liste mit den möglichen Sparmaßnahmen der Stadt Zwickau ist fünf Seiten lang und beinhaltet Einsparungen von fast 20 Millionen Euro jährlich. Eigentlich ist das Papier streng vertraulich und nur für die Augen jener Mitglieder des Zwickauer Stadtrats bestimmt, die mit der Stadtverwaltung über das Haushaltsstrukturkonzept verhandeln. Aber...
