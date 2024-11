Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zahlreiche Baustellen werden in der 48. Kalenderwoche fortgeführt. Verkehrsteilnehmer müssen daher weiterhin mit Einschränkungen rechnen. An der Crimmitschauer Straße wird gleich an vier Stellen gebaut.

Äußere Zwickauer Straße/Planitzer Markt und Fichtestraße zwischen Jacob-Leupold- und Äußere Zwickauer Straße 29/52 – Vollsperrung: Sperrung der Überfahrt vom Planitzer Markt in Edison-/Poststraße; Zufahrt und Abfahrt zum Planitzer Markt von der Äußeren Zwickauer Straße 29/52 möglich; Fichtestraße zwischen Bunsenstraße und Äußere...