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Vertreter der Firma Dassault Systèmes überreichten die Auszeichnung an Prorektor Forschung, Prof. Jan Schubert (l.), und Prof. Lutz Weißbach (r.), der die Ausbildung mit dieser 3D-Konstruktionssoftware an der WHZ verantwortet.
Vertreter der Firma Dassault Systèmes überreichten die Auszeichnung an Prorektor Forschung, Prof. Jan Schubert (l.), und Prof. Lutz Weißbach (r.), der die Ausbildung mit dieser 3D-Konstruktionssoftware an der WHZ verantwortet. Foto: C. Zahn/WHZ
Vertreter der Firma Dassault Systèmes überreichten die Auszeichnung an Prorektor Forschung, Prof. Jan Schubert (l.), und Prof. Lutz Weißbach (r.), der die Ausbildung mit dieser 3D-Konstruktionssoftware an der WHZ verantwortet.
Vertreter der Firma Dassault Systèmes überreichten die Auszeichnung an Prorektor Forschung, Prof. Jan Schubert (l.), und Prof. Lutz Weißbach (r.), der die Ausbildung mit dieser 3D-Konstruktionssoftware an der WHZ verantwortet. Foto: C. Zahn/WHZ
Zwickau
Digitalisierungsschub für Zwickau: WHZ wird 3Dexperience Education Center of Excellence
Redakteur
Von Holk Dohle
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Die Westsächsische Hochschule Zwickau erhält als erste Hochschule in Ostdeutschland ein besonderes Zertifikat. Die WHZ sieht darin eine Chance, regionale Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) hat die Zertifizierung als 3Dexperience Education Center of Excellence von Dassault Systèmes erhalten. Damit ist sie die erste Hochschule in Ostdeutschland mit dieser Auszeichnung und erhält erweiterte Unterstützung durch das multinationale Software-Entwicklungsunternehmen. So kann die WHZ nun auch...
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