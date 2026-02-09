MENÜ
  • Dirigenten-Bewerberfinale am fusionierten Theater: Westsachsen sucht den Super-Maestro

Im April und Mai vor Ort zu erleben: Ektoras Tartanis (l.) und Stefan Neubert.
Im April und Mai vor Ort zu erleben: Ektoras Tartanis (l.) und Stefan Neubert. Bild: Paul Leclaire/Honk Foto; Montage: Anne Schwesinger
Im April und Mai vor Ort zu erleben: Ektoras Tartanis (l.) und Stefan Neubert.
Im April und Mai vor Ort zu erleben: Ektoras Tartanis (l.) und Stefan Neubert. Bild: Paul Leclaire/Honk Foto; Montage: Anne Schwesinger
Dirigenten-Bewerberfinale am fusionierten Theater: Westsachsen sucht den Super-Maestro
Von Torsten Kohlschein
Wer wird der neue Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau? Zwei Kandidaten gibt es noch. Und die stellen sich im Frühling dem Publikum vor, für das sie gerne arbeiten möchten.

Wer leitet ab der nächsten Spielzeit die musikalischen Geschicke des Theaters Plauen-Zwickau, wenn Leo Siberski in die zweite Reihe wechselt? Jetzt geht die Entscheidung in die Endphase. Das teilt das Theater mit.
