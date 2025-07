Dorfladen im Zwickauer Land vor Neustart: Fahrradhändler übernimmt Frischemarkt

Das Aus für den Frischemarkt im Frühjahr kam überraschend. Jetzt will ein Branchenfremder das Geschäft fortführen. Was Marc Höblich plant und wann er loslegen will. Und warum er zuversichtlich ist.

Lebensmittel? Bislang waren die nicht Marc Höblichs Geschäft. Der Kfz-Mechatroniker führt seit 2019 den schon zu DDR-Zeiten bestehenden Fahrradladen der Familie in Langenbach. Jetzt wagt sich der 26-Jährige auf neues Terrain: Höblich wird Lebensmittel-Kaufmann und den Frischemarkt in Langenbach wiedereröffnen. Der ist seit April geschlossen,...