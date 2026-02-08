Dr. Motte im Alten Gasometer: Ein Hauch von Loveparade mitten in Zwickau

Da war der Name Programm bei „Dr. Motte – Our Future Is Now“ im Alten Gasometer Zwickau. Der Mitbegründer der Loveparade stand mit Marc van Linden und Ewelina Koll auf der Bühne.

Die Musik ist Kult und als Mitbegründer der legendären Loveparade, die in den 1990er-Jahren ein Millionen-Publikum auf die Straßen von Berlin gezogen hat, ist Dr. Motte, Techno-DJ, Musiker sowie Labelbetreiber eine wahre Techno-Legende. Im Alten Gasometer in Zwickau stand der Berliner, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, jetzt... Die Musik ist Kult und als Mitbegründer der legendären Loveparade, die in den 1990er-Jahren ein Millionen-Publikum auf die Straßen von Berlin gezogen hat, ist Dr. Motte, Techno-DJ, Musiker sowie Labelbetreiber eine wahre Techno-Legende. Im Alten Gasometer in Zwickau stand der Berliner, der mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh heißt, jetzt...