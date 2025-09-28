Dr. Pop in Zwickau: Das Musiklexikon, dem die Fans vertrauen

Was verbindet Bach mit den Puhdys? Wie lange dauert das kürzeste Lied der Musikgeschichte? Welchen Stones-Titel hat Karel Gott gecovert? Im Gasometer gab Dr. Pop am Samstag die Antworten.

Es ist genau das Wissen, mit dem man auf jeder Party zum Alleinunterhalter wird. Dr. Pop sei Dank. Der promovierte Popmusik-Wissenschaftler öffnet seine Praxis in Radio und Fernsehen, im Netz und seit kurzem mit seinem Programm „Hitverdächtig“ auch auf den Bühnen. Seine Therapie-Ansätze sind die Musik. Sein Masterstudium schloss er in...