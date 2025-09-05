Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Dramatische Szenen im Zwickauer Gericht: Polizist nach Schüssen auf Auto freigesprochen

Nach zwei Treffern aus einer Polizeipistole verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Laternenmast.
Nach zwei Treffern aus einer Polizeipistole verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Laternenmast. Bild: Mike Müller/Archiv
Nach zwei Treffern aus einer Polizeipistole verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Laternenmast.
Nach zwei Treffern aus einer Polizeipistole verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Laternenmast. Bild: Mike Müller/Archiv
Zwickau
Dramatische Szenen im Zwickauer Gericht: Polizist nach Schüssen auf Auto freigesprochen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Beamte hatte mitten im Zwickauer Zentrum auf ein flüchtendes Auto geschossen. Was geschah wirklich an diesem Abend, als ein Auto eine Polizeisperre durchbrach?

Es war ein seltenes Bild im Gerichtssaal: Nach dem Urteil lagen sich der Angeklagte, seine Familie, Freunde und Kollegen in den Armen und ließen ihren Tränen freien Lauf. Der Grund: Die Schüsse eines Zwickauer Polizisten auf ein Auto, das eine Straßensperre durchbrochen hatte, bleiben für ihn ohne juristische Folgen. Eine Kugel hatte den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
01.08.2025
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Schüsse auf flüchtendes Auto, Frau beim Duschen gefilmt und die eigene Wohnung in Brand gesetzt
In der nächsten Woche finden 50 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
07.08.2025
4 min.
Zwickauer Polizist unter Verdacht: Musste er wirklich zweimal auf fliehendes Auto schießen?
Ein Schuss traf den flüchtenden Fahrer im Kopf, das Auto krachte auf der Humboldtstraße in einen Laternenmast.
Ein Zwickauer Polizist hat einem flüchtenden Autofahrer in den Kopf geschossen, offenbar aus nächster Nähe. Das Amtsgericht muss klären, ob er überreagiert oder in Notwehr gehandelt hat.
Michael Stellner
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel