„Draußen vor der Tür“: Borcherts Heimkehrerdrama erlebt am Freitag Premiere im Gewandhaus Zwickau

Zwickau
Was passiert, wenn man aus dem Krieg zurückkehrt, in der Gesellschaft jedoch nicht mehr Fuß fassen kann? Die Zuschauer erwartet ein ernstes Stück, unterhaltsam inszeniert.
Wolfgang Borcherts berühmtes Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“ feiert am Freitag seine Premiere im Gewandhaus Zwickau. Erzählt wird von Beckmann, der aus dem Krieg zurückkehrt – körperlich heil, seelisch gebrochen. Seine Frau hat einen anderen, sein Sohn ist tot, die Gesellschaft erkennt ihn nicht an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.