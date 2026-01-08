„Draußen vor der Tür“: Borcherts Heimkehrerdrama erlebt am Freitag Premiere im Gewandhaus Zwickau

Was passiert, wenn man aus dem Krieg zurückkehrt, in der Gesellschaft jedoch nicht mehr Fuß fassen kann? Die Zuschauer erwartet ein ernstes Stück, unterhaltsam inszeniert.

Wolfgang Borcherts berühmtes Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür" feiert am Freitag seine Premiere im Gewandhaus Zwickau. Erzählt wird von Beckmann, der aus dem Krieg zurückkehrt – körperlich heil, seelisch gebrochen. Seine Frau hat einen anderen, sein Sohn ist tot, die Gesellschaft erkennt ihn nicht an.