Drei Autos bei Auffahrunfall in Zwickau zusammengestoßen

Zwei Menschen haben Verletzungen erlitten. Was den Unfall ausgelöst hat.

Zwei Menschen sind am Dienstag, 9. Dezember, bei einem Auffahrunfall in Zwickau leicht verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 18.05 Uhr auf der Kopernikusstraße im Zwickauer Ortsteil Marienthal. Das hat die Polizei berichtet. Nach den Polizeiangaben ereignete sich der Zusammenstoß in Richtung Werdau, auf Höhe der Hegelstraße. Die Verletzten...