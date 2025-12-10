MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ist in Marienthal passiert.
Ein Unfall ist in Marienthal passiert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall ist in Marienthal passiert.
Ein Unfall ist in Marienthal passiert. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Zwickau
Drei Autos bei Auffahrunfall in Zwickau zusammengestoßen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Menschen haben Verletzungen erlitten. Was den Unfall ausgelöst hat.

Zwei Menschen sind am Dienstag, 9. Dezember, bei einem Auffahrunfall in Zwickau leicht verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 18.05 Uhr auf der Kopernikusstraße im Zwickauer Ortsteil Marienthal. Das hat die Polizei berichtet. Nach den Polizeiangaben ereignete sich der Zusammenstoß in Richtung Werdau, auf Höhe der Hegelstraße. Die Verletzten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:55 Uhr
1 min.
Vier Autos in Chemnitz kollidiert
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Gablenz.
Eine 76-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
17.11.2025
1 min.
15-Jährige und 50-jähriger Mann verletzt bei Auffahrunfall in Syrau
In Syrau passierte ein Auffahrunfall.
Der Unfall passierte an einer Baustellenampel. Der Schaden fiel vergleichsweise hoch aus.
Lutz Kirchner
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
Mehr Artikel