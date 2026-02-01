Drei Clowns, ein Klassiker: So überraschend ist „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus

Zwickau
Mit Masken, Musik und viel Humor erzählt das Theater Plauen-Zwickau Kleists „Kohlhaas“ neu. Warum diese ungewohnte Spielweise beim Publikum ankommt – und wie sich Schauspieler ihr angenähert haben.
Schon beim Betreten des Zuschauerraums am Premierenabend im Zwickauer Gewandhaus ist klar: Diese „Kohlhaas“-Inszenierung wird ungewöhnlich. Der Vorhang ist bereits geöffnet, auf der Bühne schaukeln drei merkwürdige Gestalten auf einer alten Schaukel. Pünktlich zum Beginn stellen sich die drei Clowns Hanscarl (Hanif Idris), Pimpernelle...
