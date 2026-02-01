MENÜ
  • Drei Clowns, ein Klassiker: So überraschend ist „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus

Nach 90 Spielminuten sind die Masken abgenommen, das ganze „Kohlhaas“-Team steht auf der Bühne und das Publikum ist ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung. Bild: Ludmila Thiele
Beim Premierenempfang: Puppentheaterdirektorin Christine Schmiedle (links) als begeisterte Zuschauerin im Gespräch mit Generalintendant Dirk Löschner, Regisseur Rico Ditzmeyer und Maskenbildnerin Franziska E. Schubert.. Bild: Ludmila Thiele
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Sebastian Undisz und Hanif Idris (v.l.) flüchteten während des Premierenempfangs im Foyer des Gewandhauses kurz in den leeren Zuschauerraum – nicht um sich zu verstecken, sondern um sich fotografieren zu lassen. Bild: Ludmila Thiele
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Sebastian Undisz und Hanif Idris (v.l.) flüchteten während des Premierenempfangs im Foyer des Gewandhauses kurz in den leeren Zuschauerraum – nicht um sich zu verstecken, sondern um sich fotografieren zu lassen. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Drei Clowns, ein Klassiker: So überraschend ist „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Masken, Musik und viel Humor erzählt das Theater Plauen-Zwickau Kleists „Kohlhaas“ neu. Warum diese ungewohnte Spielweise beim Publikum ankommt – und wie sich Schauspieler ihr angenähert haben.

Schon beim Betreten des Zuschauerraums am Premierenabend im Zwickauer Gewandhaus ist klar: Diese „Kohlhaas“-Inszenierung wird ungewöhnlich. Der Vorhang ist bereits geöffnet, auf der Bühne schaukeln drei merkwürdige Gestalten auf einer alten Schaukel. Pünktlich zum Beginn stellen sich die drei Clowns Hanscarl (Hanif Idris), Pimpernelle...
