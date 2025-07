Drei Dinge, die Sie noch nicht über den Zwickauer Dom wussten

Warum hält der Adler am Lesepult eine Schlange in seinen Klauen? Und wofür stehen die Gänseblümchen am Altar? Drei Dinge, die im Zwickauer Dom St. Marien vielen Menschen entgehen.

Elke Windisch zeigt auf ein goldgerahmtes Bild: „Ein Spatz, ein Stieglitz und eine Wacholderdrossel“, erklärt sie. Windisch steht vor einem Gemälde im Zwickauer Dom, das Jesus am Kreuz zeigt. Aber eben auch: Vögel. Windisch ist Kirchvorsteherin der Zwickauer Stadtkirchgemeinde und führt am Samstagabend Besucher durch den Dom. Sie will... Elke Windisch zeigt auf ein goldgerahmtes Bild: „Ein Spatz, ein Stieglitz und eine Wacholderdrossel“, erklärt sie. Windisch steht vor einem Gemälde im Zwickauer Dom, das Jesus am Kreuz zeigt. Aber eben auch: Vögel. Windisch ist Kirchvorsteherin der Zwickauer Stadtkirchgemeinde und führt am Samstagabend Besucher durch den Dom. Sie will...