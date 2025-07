Drei Menschen bei Auseinandersetzung in Zwickau verletzt – zwei Männer erleiden Schnittwunden

An der Leipziger Straße in Zwickau kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

In Zwickau sind am Dienstagabend drei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Zwei der Männer erlitten Schnittwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge gerieten die Männer am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in einem Imbiss an der Leipziger Straße in Zwickau aneinander. Ein 35-Jähriger und ein 21-Jähriger...