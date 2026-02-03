Dreister Betrug in Mülsen: Für 90 Euro Waren mitgenommen, nur 2 Euro bezahlt

Zwickau
In einem Hofladen in Niedermülsen hat sich nachts jemand bedient. Hühnerzüchter Ronny Türschmann hofft auf Hinweise, die Polizei ermittelt.
Unehrliche Menschen gibt es immer wieder. Familie Funck, die auf mehreren Feldern im Landkreis Blumen über eine Kasse des Vertrauens verkauft, kann davon ein Lied singen. Die Person allerdings, die an einem Montagmorgen, 3.40 Uhr, im Hofladen von Ronny Türschmann einkaufen war, war besonders dreist. „Man sieht, wie sie sich draußen vermummt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.