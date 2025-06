Dringende Sanierung notwendig: Pestalozzi-Oberschule in Wilkau-Haßlau leidet unter undichtem Dach mit drohenden Gebäudeschäden

Stadtrat vergibt Auftrag für abschließende Planungen – Bauauftrag soll zeitnah folgen. Der Bürgermeister betont den desolaten Zustand und Gebäudeschäden bei weiterer Verzögerung.

Das Gründach der Pestalozzi-Oberschule in Wilkau-Haßlau soll saniert werden. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die abschließenden Planungen in Auftrag zu geben. Sobald diese vorliegen, soll der Bauauftrag zügig ausgeschrieben werden. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) betonte die Dringlichkeit des Projekts. Die...