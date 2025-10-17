Drinnen brennt wieder Licht: Was tut sich im geschlossenen Almgasthof am Zwickauer Hauptmarkt?

Viereinhalb Monate herrschte Ruhe im Restaurant. Jetzt scheint wieder Leben reinzukommen. Was ist dort geplant?

Freitagfrüh am Hauptmarkt 14: Passanten stellen fest, dass sich im ehemaligen Steyr Almgasthof etwas tut. Es brennt wieder Licht im seit Juni geschlossenen Restaurant. Die Tür ist geöffnet. Also mal reingeschaut. Vor aufgestapelten Stühlen stehen Kartons und Behälter. Nach langem „Hallo!“-Rufen erscheint jemand aus dem Küchenbereich.