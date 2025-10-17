Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Drinnen brennt wieder Licht: Was tut sich im geschlossenen Almgasthof am Zwickauer Hauptmarkt?

Der Gastro-Standort am Hauptmarkt hat seit der Wende schon etliche Betreiberwechsel erlebt.
Der Gastro-Standort am Hauptmarkt hat seit der Wende schon etliche Betreiberwechsel erlebt. Bild: Thomas Croy
Der Gastro-Standort am Hauptmarkt hat seit der Wende schon etliche Betreiberwechsel erlebt.
Der Gastro-Standort am Hauptmarkt hat seit der Wende schon etliche Betreiberwechsel erlebt. Bild: Thomas Croy
Zwickau
Drinnen brennt wieder Licht: Was tut sich im geschlossenen Almgasthof am Zwickauer Hauptmarkt?
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viereinhalb Monate herrschte Ruhe im Restaurant. Jetzt scheint wieder Leben reinzukommen. Was ist dort geplant?

Freitagfrüh am Hauptmarkt 14: Passanten stellen fest, dass sich im ehemaligen Steyr Almgasthof etwas tut. Es brennt wieder Licht im seit Juni geschlossenen Restaurant. Die Tür ist geöffnet. Also mal reingeschaut. Vor aufgestapelten Stühlen stehen Kartons und Behälter. Nach langem „Hallo!“-Rufen erscheint jemand aus dem Küchenbereich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
03.06.2025
2 min.
Aus für Spätzle, Hendl und Kaiserschmarrn: „Steyr Almgasthof“ in Zwickau überraschend geschlossen
Still und dunkel: Der „Steyr Almgasthof“ am Zwickauer Hauptmarkt ist geschlossen.
Am Samstag hatte das Restaurant in Bestlage der Zwickauer Innenstadt noch geöffnet. Doch seit Sonntag gibt es keine österreichischen Schmankerl mehr. Was zum Aus bekannt ist.
Elsa Middeke
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
22.07.2025
1 min.
Einst der Kult-Imbiss von Zwickau: Wer erinnert sich noch an die „Schnelle Quelle“?
Von April 1964 bis kurz nach der Wende hatte der Imbiss „Schnelle Quelle“ geöffnet.
Es war ein Ort, der Generationen prägte. Vor „Burger King“ und „Enchilada“ bot er mehr als nur Speisen. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit?
Thomas Croy
Mehr Artikel