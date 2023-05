Dritte Badesaison in Folge ohne "Nulle": Wie Zwickauer für die Rettung des Freibads kämpfen

Der Zuschuss für die Bäder war immer ein Streitpunkt in der Vergangenheit. Jetzt steht dem Betreiber des Freibades Crossen mit 100.000 Euro ein doppelt so hoher Zuschuss aus der Stadtkasse wie im vergangenen Jahr zur Verfügung. Der frühere Betreiber des längst geschlossenen 04-Bades wundert sich über den Geldsegen. Wo kommt die plötzliche Freigiebigkeit her?