Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt

Zwickau
Beim Unfall am Mittwochabend auf der Bahnhofstraße hat ein 47-jähriger Simson-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.
Dritter schwerer Unfall innerhalb von drei Tagen in Hartenstein: Am Mittwochabend wurde ein 47-jähriger Simson-Fahrer nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße schwer verletzt. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.