Regionale Nachrichten und News
  • Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt

Ein Simson-Fahrer hat sich beim Unfall in Hartenstein schwer verletzt.
Ein Simson-Fahrer hat sich beim Unfall in Hartenstein schwer verletzt.
Zwickau
Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Beim Unfall am Mittwochabend auf der Bahnhofstraße hat ein 47-jähriger Simson-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Dritter schwerer Unfall innerhalb von drei Tagen in Hartenstein: Am Mittwochabend wurde ein 47-jähriger Simson-Fahrer nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße schwer verletzt. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
