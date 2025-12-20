Dünnschichtasphalt soll Zwickauer Straßen retten

Über eine Million Euro investiert die Stadt Zwickau für 16 Straßen in neue Fahrbahndecken. Eine Sanierung ist das jedoch nicht. Der neue Belag soll lediglich den Verfall der Straßen bremsen.

Die Stadt Zwickau plant auch im kommenden Jahr, Straßen mit Dünnschichtbelag in Kaltbauweise zu bauen. Dem Bau- und Verkehrsausschuss liegt eine Liste mit 16 Straßen oder Straßenabschnitten vor, die zumindest eine neue Fahrbahndecke erhalten sollen. Dafür stehen 1,05 Millionen Euro bereit. „Alle Fahrbahnen sind in schlechtem Zustand",...