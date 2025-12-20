MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein.
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein. Bild: Hendrik Jattke
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein.
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein. Bild: Hendrik Jattke
Zwickau
Dünnschichtasphalt soll Zwickauer Straßen retten
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über eine Million Euro investiert die Stadt Zwickau für 16 Straßen in neue Fahrbahndecken. Eine Sanierung ist das jedoch nicht. Der neue Belag soll lediglich den Verfall der Straßen bremsen.

Die Stadt Zwickau plant auch im kommenden Jahr, Straßen mit Dünnschichtbelag in Kaltbauweise zu bauen. Dem Bau- und Verkehrsausschuss liegt eine Liste mit 16 Straßen oder Straßenabschnitten vor, die zumindest eine neue Fahrbahndecke erhalten sollen. Dafür stehen 1,05 Millionen Euro bereit. „Alle Fahrbahnen sind in schlechtem Zustand“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
1 min.
Neue Asphaltdecke, altes Tempolimit – Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Brauereistraße in Zwickau bleibt
Trotz neuer Fahrbahndecke bleibt das Tempo-30-Limit in der Brauereistraße bestehen.
Weil die Fahrbahn noch nicht grundhaft erneuert wurde, hält die Stadt an Tempo 30 auf der Brauereistraße fest.
Frank Dörfelt
13:40 Uhr
2 min.
Mussolini-Villa unter dem Hammer – Gemeinde gibt Gebot ab
Die Mussolini-Villa in Riccione wird versteigert - die Gemeinde gibt ein Gebot ab. (Archivbild)
Die Sommer-Residenz des italienischen Diktators Benito Mussolini direkt an der Adria steht zur Versteigerung. Das Interesse ist groß - ein erster Bieter outet sich.
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
30.10.2025
2 min.
Sanierung in Zwickau abgeschlossen: Pflastersteine statt Asphalt in der Peter-Breuer-Straße
Es dauerte nicht lange, da nahmen die Autofahrer die Peter-Breuer-Straße in Besitz.
Die Straße erstrahlt nach Sanierung im neuen Glanz. Historische Pflastersteine verleihen ihr einen besonderen Charme. Noch fehlen die Bäume. Fast 1 Million Euro wurden investiert.
Frank Dörfelt
13:40 Uhr
3 min.
Bundeslandwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab
Mehrere Stimmen sind gegen eine bundesweite Zuckersteuer. (Symbolbild)
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) setzt sich für die Einführung einer Zuckersteuer ein. Dafür erntet er Kritik. Doch es gibt auch Zustimmung aus einer anderen Partei.
Mehr Artikel