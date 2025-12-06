Dunkler Kombi gesucht: Fahrer flüchtet nach Unfall mit 10.000 Euro Schaden

Zwickau
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Mülsen. Zwei Autos stießen zusammen. Der Verursacher fuhr allerdings einfach weiter.
Zwei Autos sind am Freitagabend in Mülsen aufeinandergeprallt. Wie die Polizei informierte, war ein VW-Fahrer (57) gegen 20.45 Uhr auf der Dresdner Straße aus Lichtenstein in Richtung Zwickau unterwegs gewesen. Auf Höhe des Tank- und Waschcenters wollte er nach links auf das Gelände abbiegen. Dabei wurde er von einem dunklen, modernen Kombi...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.