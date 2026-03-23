E-Bike-Diebstähle in Zwickau: Polizei sucht Hinweise zu drei Fällen

Ein E-Bike im Keller zu lagern, schützte nicht vor Diebstahl. In Eckersbach wurde ein Modell im Wert von 5000 Euro gestohlen. Wer hat im Dezember etwas gesehen?

Der Polizei ermittelt in Zwickau in drei Fällen von E-Bike-Diebstahl. Die Diebstähle geschahen möglicherweise bereits vor einiger Zeit, wurden jedoch erst jetzt bemerkt. Zwischen dem 28. Februar und Montag, 23. März, verschwand ein schwarzes E-Bike der Marke Prophete im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Keller an der Kreisigstraße, berichtete... Der Polizei ermittelt in Zwickau in drei Fällen von E-Bike-Diebstahl. Die Diebstähle geschahen möglicherweise bereits vor einiger Zeit, wurden jedoch erst jetzt bemerkt. Zwischen dem 28. Februar und Montag, 23. März, verschwand ein schwarzes E-Bike der Marke Prophete im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Keller an der Kreisigstraße, berichtete...