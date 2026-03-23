MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Hinweise zu E-Bike-Diebstählen.
Die Polizei hofft auf Hinweise zu E-Bike-Diebstählen. Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft auf Hinweise zu E-Bike-Diebstählen.
Die Polizei hofft auf Hinweise zu E-Bike-Diebstählen. Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Zwickau
E-Bike-Diebstähle in Zwickau: Polizei sucht Hinweise zu drei Fällen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein E-Bike im Keller zu lagern, schützte nicht vor Diebstahl. In Eckersbach wurde ein Modell im Wert von 5000 Euro gestohlen. Wer hat im Dezember etwas gesehen?

Der Polizei ermittelt in Zwickau in drei Fällen von E-Bike-Diebstahl. Die Diebstähle geschahen möglicherweise bereits vor einiger Zeit, wurden jedoch erst jetzt bemerkt. Zwischen dem 28. Februar und Montag, 23. März, verschwand ein schwarzes E-Bike der Marke Prophete im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Keller an der Kreisigstraße, berichtete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 26.03.2026
 3 Bilder
Boris Pistorius (r, SPD), Verteidigungsminister, und sein australischer Amtskollege Richard Marles geben eine gemeinsame Pressekonferenz.
14:15 Uhr
1 min.
Bulls Copperhead-E-Bike gestohlen: 3500 Euro Verlust in Plauen
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reusa.
Ein türkisgrünes Bike wurde im Stadtteil Reusa entwendet. Die Täter drangen in ein Kellerabteil ein. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
26.03.2026
1 min.
Drei aktuelle Debatten im Landtag: Energie, Krieg, Kommunen
Der Sächsische Landtag will am Donnerstag unter anderem über Energiekosten, Krisenfolgen und die Lage der Kommunen debattieren.
Von Energiepreisen bis Unterrichtsversorgung: Der Sächsische Landtag hat am Donnerstag zentrale Probleme des Freistaates auf der Tagesordnung.
09.03.2026
2 min.
Fahrraddiebe in Zwickau und Werdau am Werk
Hinweise zum Verbleib der Zweiräder nimmt die Polizei in Zwickau und Werdau entgegen.
In Niederplanitz und Eckersbach sind Fahrräder und E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Auch in Werdau ist ein E-Bike verschwunden.
Holk Dohle
Mehr Artikel