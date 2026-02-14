E-Scooter-Fahrer im Mülsener Ortsteil Thurm gestürzt und schwer verletzt

Der 18-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagabend im Mülsener Ortsteil Thurm gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr auf der Bergstraße. Ein Anwohner hatte demnach einen Knall gehört und auf der Straße den Scooter-Fahrer liegen...