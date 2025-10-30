Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Echtes Zwickauer Original: Wie Bernd Dittrich Fußball und Gastfreundschaft vereint

Der Familienbetrieb: Bernd und Ilona Dittrich mit den Töchtern Sindy (l.) und Mandy. Ab und zu hilft auch Sohn Max (im Hintergrund) mit aus.
Der Familienbetrieb: Bernd und Ilona Dittrich mit den Töchtern Sindy (l.) und Mandy. Ab und zu hilft auch Sohn Max (im Hintergrund) mit aus. Bild: Ralf Wendland
Der Familienbetrieb: Bernd und Ilona Dittrich mit den Töchtern Sindy (l.) und Mandy. Ab und zu hilft auch Sohn Max (im Hintergrund) mit aus.
Der Familienbetrieb: Bernd und Ilona Dittrich mit den Töchtern Sindy (l.) und Mandy. Ab und zu hilft auch Sohn Max (im Hintergrund) mit aus. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Echtes Zwickauer Original: Wie Bernd Dittrich Fußball und Gastfreundschaft vereint
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kultiger Treffpunkt in der Nordvorstadt: Im Eckrestaurant „Pölbitzer Gewölbe“ trifft man Stammgäste, lacht über Anekdoten – und erfährt, wie ein verlorenes Spiel 1984 das große Glück brachte.

Das Klirren der Gläser mischt sich mit dem Stimmengewirr, als Bernd Dittrich durch den Gastraum schlendert. Ein kräftiger Händedruck hier, ein Schulterklopfen dort – kaum ein Tisch, an dem der 61-Jährige nicht kurz stehen bleibt. „Na, habt ihr das Spiel gesehen?“ ruft er mit einem Grinsen Richtung Stammtisch. „Wenn die nur ihre Chancen...
