Echtes Zwickauer Original: Wie Bernd Dittrich Fußball und Gastfreundschaft vereint

Kultiger Treffpunkt in der Nordvorstadt: Im Eckrestaurant „Pölbitzer Gewölbe“ trifft man Stammgäste, lacht über Anekdoten – und erfährt, wie ein verlorenes Spiel 1984 das große Glück brachte.

Das Klirren der Gläser mischt sich mit dem Stimmengewirr, als Bernd Dittrich durch den Gastraum schlendert. Ein kräftiger Händedruck hier, ein Schulterklopfen dort – kaum ein Tisch, an dem der 61-Jährige nicht kurz stehen bleibt. „Na, habt ihr das Spiel gesehen?“ ruft er mit einem Grinsen Richtung Stammtisch. „Wenn die nur ihre Chancen...