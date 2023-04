Eckhaus am Zwickauer Hauptmarkt verwandelt sich in Fashion-Kaufhaus

Am Freitag öffnet an prominenter Stelle ein neues Geschäft mit einem für Zwickau neuen Konzept. Und das in einem Gebäude, das zumindest in Teilen lange Zeit leergestanden ist. Bei dem Konzept geht es nicht nur ums Einkaufen.

Die Sportschuhe haben sich nicht von der Stelle bewegt. Sie stehen stur und still in ihrem Regal, während es um sie herum wuselt. Von Handwerkern und vom Team des Geschäfts, das derzeit hinter abgeklebten Schaufenstern keine Schuhe verkauft, sondern einräumt, putzt, umräumt, Kisten schleppt, schnell einen Kaffee trinkt und weiter putzt.