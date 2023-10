Ehepaar aus Wilkau-Haßlau muss geplante Israel-Reise absagen

Ines und Martin Fritzsch wären dieser Tage eigentlich bei Freunden in Israel zu Besuch. Die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Tage zwangen sie jedoch, von ihren Reiseplänen Abstand zu nehmen.

Eigentlich wollten Ines und Martin Fritzsch aus Wilkau-Haßlau am Dienstag nach Israel fliegen. Ihre Reise mussten sie jedoch am Montagnachmittag absagen. „Wir wollten an einem internationalen Gebetstreffen teilnehmen, das ist unter den derzeitigen Bedingungen leider nicht möglich“, begründet der 58-Jährige die Entscheidung, die beiden...